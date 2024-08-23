حماس تنتقد بشدة المنسق الأممي وينسلاند وتتهمه بتبني رواية الاحتلال الإسرائيلي

غزة- “القدس العربي”: أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، تصريحات المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن، أمس الخميس، حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في تصريح صحافي “للأسف الشديد فإن السيد وينسلاند مصر على نفس اللغة التي يساوي فيها بين المعتدي والمعتدى عليه، ويخالف بشكل صريح القانون الدولي ويتجاوز حتى موقف الأمم المتحدة المعلن والذي عبرت عنه العديد من المنظمات الأممية في فلسطين”.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي يتبنى رواية الاحتلال التي يروجها لتبرير العدوان على الشعب الفلسطيني، في كل المناطق.

وقال نعيم إن وينسلاند ️تبنى رواية الاحتلال فيما يتعلق بمراكز الإيواء والمباني المدنية ومقار الأمم المتحدة، حيث ادعى أنها تستعمل لأغراض عسكرية دون أي دليل، وقال “هذه هي رواية الاحتلال التي لم يثبتها في أي مرة، وهو بذلك يعطي الاحتلال الذرائع لاستمرار القصف وقتل المدنيين الفلسطينيين”، لافنا إلى أن المنسق الأممي تغافل عن كل الصور والفيديوهات التي تثبت استعمال جيش الاحتلال للمدارس والجامعات ومنازل المواطنين وحتى المقرات الأممية كقواعد عسكرية.

وأشار كذلك القيادي في حماس إلى أن وينسلاند تبنى رواية الاحتلال في مبررات عدوانه على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بأن قتل الناس وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها يأتي في إطار “ملاحقة قوى المقاومة”.

وقال نعيم “نسي (وينسلاند) أن أكثر من 20 ألف فلسطيني قتلوا خلال الأعوام الماضية في كل شوارع وأزقة وبيوت الضفة المحتلة بدون أي مبررات، سوى كونهم فلسطينيين يعيشون في وطنهم”.

ورفض نعيم وصف المسؤول الأممي مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بـ “الإرهاب”، في الوقت الذي وصف فيه إرهاب الدولة الذي يمارسه المستوطنون بحماية الجيش ووزراء الحكومة بـ “العنف”.

وقال إنه “تحدث بشغف حول معاناة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، ونسي أن آلاف الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال منذ عقود يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر، وخاصة بعد السابع من أكتوبر، وما وصل للإعلام وأصبح معروفا لدى الجميع عن الممارسات المروعة وغير الأخلاقية التي ترعاها الدولة الصهيونية ضد أسرانا في السجون”.

وأكد أنه تجاهل وبشكل متكرر ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من محاولات الاحتلال لتقويض عملها في الأراضي الفلسطينية بل وشطبها تماما، وخاصة في قطاع غزة في ظل أكبر أزمة إنسانية يمر بها القطاع.

وختم القيادي في حماس بالتأكيد على أن️ هذه بعض المغالطات التي وردت في إحاطته والتي تكررت في أكثر من إحاطة، ما يعني أنها تأتي في سياق “سياسة معتمدة ومتعمدة”.

وطالب وينسلاند بـ “التراجع عن هذه المغالطات، والالتزام بحدود المهمة الموكلة إليه كوسيط دولي مرجعيته القانون الدولي وسياسات الأمم المتحدة”.