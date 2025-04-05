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حماس تندد بجرائم إسرائيل المتواصلة بحق أطفال غزة وتدعو لحمايتهم

منذ 51 دقيقة

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غزة: نددت حركة حماس بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الأطفال في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى حمايتهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، السبت، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الموافق 5 أبريل/ نيسان من كل عام.

وقالت: “يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام في ظل حرب إبادة جماعية وعدوان صهيوني متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحق أطفال فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة”.

وأوضحت حماس أن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 1100 طفل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما تسبب بفقدان قرابة 39 ألفا آخرين لأحد والديهم أو كليهما.

(الأناضول)

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