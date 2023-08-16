حماس تندد بقرار باراغواي نقل سفارتها للقدس.. وفتح تطلع الحزب الجمهوري الأمريكي على آخر التطورات

غزة – “القدس العربي”:

استنكرت حركة حماس نية باراغواي إعادة فتح سفارتها في القدس المحتلة، وقالت إن هذه الخطوة لن تعطي الاحتلال شرعية على الأرض الفلسطينية، في وقت التقى فيه مسؤول في حركة فتح بوفد من الحزب الجمهوري الأمريكي، وأطلعه على مجمل التطورات الفلسطينية.

وأكدت كتلة حماس في المجلس التشريعي “المنحل” الذي يعمل في قطاع غزة، أن وعود رئيس باراغواي الجديد للاحتلال بإعادة فتح سفارة بلاده في القدس “يعد انحيازا فاضحاً للاحتلال واصطفافا في عداء شعبنا الفلسطيني، وانتهاكا صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي ومعاهدة جنيف”.

وفي هذا السياق، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بالرئيس الجديد لباراغواي، حيث قرر الجانبان أن تقوم باراغواي هذا العام بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فيما ستفتح إسرائيل سفارة في أسونسيون، عاصمة باراغواي.

وفلسطينيا وفي سياق التحركات السياسية لفضح الاحتلال، أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، وفدا قياديا من الحزب الجمهوري الأمريكي، على مجمل التطورات الفلسطينية، لا سيما اعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا وممتلكاته.