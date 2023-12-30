حماس تندّد ببيع واشنطن ذخائر لإسرائيل

غزة: ندّدت حركة حماس الفلسطينية السبت ببيع الولايات المتحدة ذخائر ومعدات عسكرية بقيمة 147,5 مليون دولار الى إسرائيل.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة أنها وافقت “بشكل طارئ”، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية من مخزون الجيش الأمريكي لإسرائيل تتضمن قذائف من عيار 155 ملم ومعدات أخرى.

واعتبرت حماس في بيان أن “تزويد الإدارة الأمريكية للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة”.

وأضاف البيان “إن إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة (…) تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال من قتلٍ للأطفال والمدنيين وتهجير قسري للسكان وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة”.

في إسرائيل، خلّف هجوم 7 تشرين الأول/اكتوبر الذي نفّذه مقاتلون من حماس على الأراضي الإسرائيلية نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، واحتجز 250 شخصًا لا يزال 129 منهم في غزة.

وبعد أن توعّدت بالقضاء على حركة حماس، تقصف إسرائيل القطاع بشكل متواصل وشنت هجوما بريا فيه في 27 تشرين الأول/اكتوبر أودى بحياة 168 جنديا حتى الآن، وفقا للجيش.

وأدت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى استشهاد 21672 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر، استخدمت واشنطن الآلية نفسها للموافقة على بيع ما يقارب 14 ألف قذيفة من عيار 120 ملم لتجهيز دبابات ميركافا القتالية الإسرائيلية المشاركة في الهجوم على حماس في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أمن إسرائيل ومن المهم خدمة للمصالح الوطنية الأمريكية، مساعدة إسرائيل على تطوير قدرة صلبة للدفاع عن النفس والحفاظ عليها”.

وتعتبر واشنطن الداعم الرئيسي لإسرائيل وتقدّم لها مساعدات عسكرية بقيمة 3,8 مليار دولار سنويًا منذ عام 2016 في عهد الرئيس باراك أوباما.

(أ ف ب)