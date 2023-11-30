حماس تنشر أسماء 30 من الأسرى الفلسطينيين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال ضمن تفاهمات التبادل

غزة: أعلنت حركة “حماس”، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، الخميس، أسماء قائمة الأسرى المنتظر الإفراج عنهم مساء الخميس، وتضم 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتضم القائمة، التي وزعتها الهيئة والنادي 30 اسما، 8 أسيرات و22 طفلا وقاصرا.

ويتضح من التوزيع الجغرافي للأسرى المزمع الإفراج عنهم، في وقت لاحق الخميس، أن جميع الأسيرات من “الداخل” في إشارة إلى المدن العربية داخل إسرائيل، بينما يوجد 4 أطفال من مدينة القدس، و18 من باقي محافظات الضفة الغربية.

والأسيرات المنتظر الإفراج عنهن:

أهداب محمد علي حوراني ـ الداخل (فلسطينو 48). صابرين علي قائد عطاونة ـ الداخل. هديل باسم علي محاميد ـ الداخل. شهد حمد مصطفى سويطات ـ الداخل. أسيل حسين محمود سويطات ـ الداخل. أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم ـ الداخل. آيات سعيد قاسم عثامنة ـ الداخل. رنا محمد حسين سويلات ـ الداخل.

وتضم قائمة الأسرى الأطفال المقرر الإفراج عنهم:

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش ـ مدينة بيت لحم (جنوب). عبد الكريم فرسان سلطان أبو مصطفى ـ مدينة نابلس (شمال). يونس مجدي إسماعيل حوامدة ـ مدينة الخليل (جنوب). إدريس أحمد عبد الرحمن عبد ـ مدينة رام الله (وسط). قصي عوض محمود مصري ـ مدينة رام الله. محمود إبراهيم محمود متولي ـ مدينة قلقيلية (شمال). عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان ـ مدينة الخليل. عبد الله إياد باجس البو ـ مدينة الخليل. يوسف حسين محمد حامد ـ مدينة رام الله. محمود رائد محمد إخليل ـ مدينة الخليل. أسامة ماهر محمد قبها ـ مدينة جنين (شمال). أحمد فضل خضر عجلوني ـ مدينة القدس. محمد بهاء عبد الرحمن عياش ـ مدينة رام الله. رائد يوسف محمد إدريس صرصور ـ مدينة الخليل. أحمد محمد أحمد مرزوق ـ مدينة القدس. محمود إبراهيم محمود شلودي ـ مدينة القدس. أُبيّ يوسف عبد الحميد أبو مارية ـ مدينة بيت لحم. محمود حسن أحمد قطناني ـ مدينة نابلس. علي كريم كامل العساكر ـ مدينة بيت لحم. مهران عمار إبراهيم حميدان ـ مدينة القدس. قسام محمد عبد المجيد حامد – مدينة رام الله. عز الدين عبد المجيد أحمد حامد ـ مدينة رام الله.

من جهته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه “بعد استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، تم توجيه إشعارات إلى أهاليهم”.

ومن المنتظر أن يتم اليوم إطلاق سراح ثماني نساء وأطفال من غزة إضافة إلى تسليم 3 جثث لإسرائيل ضمن الاتفاق وفق ما أوردت مواقع إسرائيلية.

والليلة الماضية تم إطلاق سراح 12 إسرائيليا وأربعة مواطنين أجانب كانوا محتجزين كأسرى في غزة، بالإضافة إلى 30 أسيرا فلسطينيا محتجزين في سجون الاحتلال.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت ما يزيد على 5 آلاف وأسرت نحو 239، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

بينما شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين ثم مددت مساء الأربعاء، يوما واحدا.

وتسير الهدنة وفق شروط واحدة وهي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي هو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

كما تنص الهدنة على تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

(وكالات)