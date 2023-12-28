حماس تنفي تصريحات نسبتها “لوفيغارو” الفرنسية لمشعل وتؤكد رفض الاعتراف بـ”الكيان الصهيوني”

غزة- “القدس العربي”: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على موقفها برفض الاعتراف بالكيان الصهيوني تعليقاً على ما يتم تداوله حول مقابلة خالد مشعل ( رئيس حركة حماس في الخارج) مع الصحافي جورج مالبرونو والمنشور في صحيفة لوفيغارو الفرنسية والمتعلق بسؤاله حول موضوع (الاعتراف بالكيان الصهيوني).

‏وقال مصدر مسؤول في الحركة في بيان :”لقد قام الصحافي المذكور بإدراج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في المقال بعيدا عن تصريحات الأخ خالد مشعل الواضحة والمحددة والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبما يتناقض معها في هذا الموضوع، وغيره، وهو ما يخالف المهنية الصحافية”.

وأضاف “موقفنا الواضح عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وأخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو، يؤكد خالد مشعل، في عام 1993، اعترفت قيادة منظمة التحرير بإسرائيل التي لم تمنحها أي شيء مقابل ذلك”.

وأوضح المصدر المسؤول أنه “من خلال وثيقة 2017، فقد أكدت حماس موقفها بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة ودون أن نعترف بإسرائيل، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض”.