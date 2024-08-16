“حماس” تنفي ما “روّجت له وسائل إعلام” حول “صعوبات” في التواصل مع السنوار

لندن- “القدس العربي”: نفت حركة “حماس”، أمس، وجود صعوبات في التواصل مع رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، إثر تصريحات للقيادي في الحركة أسامة حمدان، في وقت استُؤنفت، أمس الخميس، جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت “حماس”، بحسب خبر لموقع “سي أن أن”: “نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ما يروّج له بعض وسائل الإعلام حول صعوبة التواصل مع قيادة الحركة، وعلى رأسها زعيم الحركة يحيى السنوار“.

وتابعَ خبر “سي أن أن” أن بيان الحركة اشتمل على اقتباس على لسان أسامة حمدان، قال فيه: “ذكرتُ في تصريحاتي الصادرة أمس أنه بسبب طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني، هناك بعض الصعوبات، لكن التواصل مستمرٌ ويحقق المصالح المرجوة، وإدارة الحركة تسير بشكل جيد”، وأن “قيادة الحركة تتابع مع أبو إبراهيم السنوار عملية استكمال الترتيبات الخاصة بعمل القيادة، والأمور تسير بسلاسة، وقد تستغرق بعض الوقت حسب المتطلبات الأمنية”.

ولفت خبر “سي أن أن” إلى أن الحركة لم تعلّق على تصريح عضو مكتبها السياسي حول محمد الضيف، مستعيدة تصريحاً لحمدان في فيديو مقابلة: “الضيف بخير، ونحن نعتقد أن ما فعله الإسرائيليون بذكر اسمه كان ذريعة لتبرير المذبحة، لأن المذبحة كانت قبيحة ووقعت في المنطقة التي أعلنها الإسرائيليون أنها منطقة آمنة”.

(وكالات)