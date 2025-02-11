قيادي بحماس: لا سبيل لإعادة الأسرى إلا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة: قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء إن احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى.

جاء هذا ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفلسطينيين أمس الاثنين من أن “أبواب الجحيم ستفتح” ما لم يُطلق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بحلول يوم السبت المقبل.

وأضاف أبو زهري “لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور”.

كانت حماس قد بدأت بالفعل إطلاق سراح بعض الأسرى بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني، لكنها أرجأت لاحقا إطلاق سراحهم حتى إشعار آخر، متهمة الاحتلال بانتهاك بنود الاتفاق بمواصلة شن الهجمات على قطاع غزة.

وقال ترامب أمس إنه يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت المقبل وإلا فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال مصممة على استعادة جميع الرهائن.

وأضاف في بيان نعى فيه الإسرائيلي شلومو منصور الذي أكد الجيش مقتله خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع حرب غزة، “سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقاسية حتى نعيد جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات”.

وتمكن أهون أوهيل، وهو أسير إسرائيلي ما زال محتجزا في غزة منذ نحو 500 يوم، من نقل رسالة من نفق بغزة كان محتجزا فيه.

وقالت والدته إيديت أوهيل إنه أرسل تهنئة بعيد ميلاد أخته عبر رهينتين آخرين كانا محتجزين معه أطلق سراحهما يوم السبت.

وقالت الأم في “كان أهون في الأنفاق طوال هذا الوقت… لم ير ضوء الشمس ولا يعرف الفرق بين الليل والنهار ولم يحصل إلا على القليل من الطعام، كسرة خبز واحدة يوميا تقريبا”.

وأثار ترامب غضب الفلسطينيين وزعماء العالم العربي، محدثا تحولا للسياسة الأمريكية التي أيدت على مدى عقود حل الدولتين المحتمل في المنطقة من خلال محاولته فرض رؤيته بشأن غزة التي دمرها الهجوم العسكري الإسرائيلي وتعاني من نقص الغذاء والماء والمأوى وتحتاج إلى مساعدات خارجية.

وقال أبو زهري “على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين، وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى”. واقترح ترامب تولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتهجير سكانها الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، وتحويل المنطقة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم في لقاء يرجح أن يكون متوترا في أعقاب فكرة الرئيس الأمريكي بشأن إعادة تطوير غزة، بما في ذلك التهديد بقطع المساعدات عن الأردن المتحالف مع الولايات المتحدة إذا رفض إعادة توطين الفلسطينيين.

ويعد التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال العسكري جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

ويخشى الفلسطينيون تكرار ما يُطلق عليها النكبة عندما فر مئات الآلاف منهم أو طردوا من منازلهم خلال حرب عام 1948 عند قيام دولة الاحتلال. وتنفي سلطات الاحتلال أنهم أجبروا على الخروج.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال مؤتمر لمعهد اليهود المتزمتين دينيا للاستراتيجية والسياسة “علينا إصدار إنذار لحماس. اقطعوا عنهم الكهرباء والمياه وأوقفوا المساعدات الإنسانية حتى تفتح عليهم أبواب الجحيم”.

غوتيريش يحذر من “مأساة هائلة”

توقفت حرب غزة منذ منتصف يناير كانون الثاني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 48 ألف فلسطيني استشهدوا على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، كما نزح جميع سكان غزة تقريبا بسبب الصراع الذي تسبب في أزمة جوع.

وتظهر الإحصائيات الإسرائيلية أن نحو 1200 شخص قُتلوا في الهجمات التي قادتها حماس عام 2023 على مستوطنات غلاف غزة، كما تم اقتياد نحو 250 أسيرا إلى غزة.

هدد ترامب كذلك بقطع المساعدات عن مصر إذا لم تستقبل فلسطينيين، مما زاد الوضع تعقيدا في المنطقة وسط وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس.

وبالنسبة للأردن، يقترب حديث ترامب عن إعادة توطين نحو مليونين من سكان غزة من كابوس طرد جماعي للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وهو ما يعكس رؤية للأردن كوطن بديل للفلسطينيين والتي يروج لها الإسرائيليون المنتمون لتيار اليمين منذ فترة طويلة.

وتتفاقم مخاوف عمّان بسبب تصاعد أعمال العنف على حدودها مع الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث تخبو آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة بسبب التوسع في بناء المستوطنات اليهودية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منصة إكس إنه يتعين تجنب عودة الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن لأن ذلك قد يؤدي إلى “مأساة هائلة”.

وأضاف “أناشد حماس المضي قدما في عملية تحرير الرهائن المزمعة. ويجب على الجانبين الالتزام الكامل بالتزاماتهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات الجادة”.

وتراجعت آفاق حل الدولتين منذ عام 2014 عندما توقفت محاولات لصنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في واحدة من أكثر المناطق اضطرابا وعنفا في العالم.

