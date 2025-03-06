حماس: تهديدات ترامب “تشجع” إسرائيل على عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة

غزة: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان الخميس، إن تهديدات الرئيس الأمريكي “تشجع” إسرائيل على “عدم تنفيذ بنود” اتفاق الهدنة في غزة، بعدما توعد دونالد ترامب سكان القطاع بـ”الموت” في حال عدم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين فيه حالا.
وأضاف في تصريح صحافي أن هذه التهديدات “تعقد المسائل (المتعلقة) باتفاق وقف إطلاق النار وتشجع الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده”.
وأضاف: “هناك اتفاق تم توقيعه، وكانت واشنطن وسيطة فيه، ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على ثلاث مراحل، وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى، بينما تتهرب إسرائيل من المرحلة الثانية”.
وأكد قاسم أن “ترامب إذا كان معنيا بالإفراج عن أسرى الاحتلال، فعليه الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة”.
وقال: “مطلوب من الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار”.
وحذر قاسم من أن “يستغل الاحتلال الإسرائيلي تصريحات ترامب لتصعيد حصار غزة وتشديد سياسة تجويع سكانها”.
وكان الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أعلن اليوم أن “تهديد ترامب المتكرر ضد شعبنا يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا”.
وقال القانوع إن “المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء”.
(أ ف ب)
الاحتلال الصهيوني الأمريكي لفلسطين بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 لن يدوم الأمر طويلا لعصابة الشر الصهيو أمريكية ستطرد أمريكا وحثالتها من أرض فلسطين تماما كما حدث في فيتنام وأفغانستان يا إخوان أمريكا ترامب إلى الهلاك بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام عصابة الأشرار الفجار النازيين الصهاينة الأمريكان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
الصغير والكبير. والمقمط بالسرير ، يعرف ويفهم ان ترامب وتصريحاته يدعم العدو دعما مطلقا لا حدود له للتنصل. من الاتفاق ؟ ماذا لو تنصل العدو من الاتفاق ولم يدخل في المرحلة الثانية. وتأزم الموقف ، وجعل تهديداته بإستئناف الحرب. إذا لم يفرج عن باقي المختطفين ؟ ماذا اعددتم لهذا. السيناريو ؟ الكل يعرف ان اغلب أعداد. الأسرى المفرج عنهم هم من اهل غزه بعد طوفان الاقصى ؟ ؟
هه أمريكا تقود مشروع استعماري متوحش لأرض فلسطين بواسطة العصابة التي يتحكمون بها من واشنطن إلى تل أبيب ومن تل أبيب إلى واشنطن أمريكا هي من تحمي وتدعم عصابة الشرذمة الصهيو نازية بالسلاح القذر والمال الفاسد منذ 1948 حقيقة مكشوفة ومفضوحة من عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد على الفلسطينيين والعرب والمسلمين أجمعين، ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
المجرمون الصهاينة وترامب لا يترددون في التهديد والقصف وقتل الفلسطينيين بينما يتحدث القادة العرب عن السلام ويشكرون ترامب وما إلى ذلك وما إلى ذلك … 😏
عندما رأى هؤلاء المجرمون هذا القدر من الجبن والخضوع من جانب العرب، فلماذا تريدون منهم أن يتوقفوا؟
لن يتوقف المجرمون الصهاينة لأنهم لم يتعرضوا للهجوم أو التهديد أو أي شيء… فهم لا يشعرون بالألم !!