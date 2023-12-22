حماس: تهديدات غالانت بقتل قادة المقاومة “فارغة المضمون”

غزة: اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الفلسطينية، الجمعة، تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، باقتراب جنوده من قتل قادة المقاومة، “فارغة المضمون، وتعبير عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب”.

وقالت الحركة، في بيان، إن تهديد غالانت، “باقتراب جيشه من قتل قادة المقاومة في غزة، تهديد فارغ المضمون، يستخدمه لتسويق إنجازات وهمية”.

وأضافت “هذه التهديدات تعبير عن فشله (غالانت) الذريع في تحقيق أي من أهداف عدوانه على غزة سوى جرائم قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية”.

ونشرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية مؤخرا، على صفحتها على موقع “فيسبوك” تصريحات لغالانت، قال فيها، “زعيم حركة حماس (بغزة) يحيى السنوار، سيلاقي قريبا بنادق الجيش (الإسرائيلي)”.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفادت القناة العبرية “13” أن قوات الجيش الإسرائيلي “وصلت إلى المكان الذي كان يمكث فيه السنوار، قبل وقت قصير من مغادرته المكان”.

وتابعت القناة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الجيش “يركز نشاطه جنوب القطاع وفي خانيونس تحديدا، للوصول إلى قيادة حماس، فيما حصل مؤخرا تقدم إيجابي في عمليات المطاردة الجارية”، على حد زعمهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)