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حماس توافق على مقترح إجراء محادثات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بعد بداية المرحلة الأولى

منذ ساعة واحدة

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دبي- القاهرة: قال مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت إن الحركة قبلت مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته نظرا لسرية المحادثات، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع. واندلعت الحرب بعد أن هاجمت حماس مستوطنات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 أسيرا وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

(رويترز)

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