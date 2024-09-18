“حماس” توجه انتقادات لقناة “العربية” على خلفية تصريحات خالد مشعل

غزة- “القدس العربي”: وجّهت حركة “حماس” انتقادات شديدة لقناة “العربية” الإخبارية، واتهمتها باجتزاء مقاطع من مقابلة أجرتها صحيفة “نيويورك تايمز” مع رئيس الحركة في الخارج خالد مشغل، وتحويرها بقصد تشويه موقف الحركة.
وقال هشام قاسم، عضو قيادة حركة “حماس” في الخارج، معقباً على ما جرى: “نستهجن في حركة “حماس”، قيام إحدى وسائل الإعلام العربية باجتزاء مقاطع من المقابلة التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع رئيس الحركة في إقليم الخارج الأخ المجاهد خالد مشعل، وتحويرها”.
وكانت “العربية” نقلت عن مشعل قوله، خلال مقابلته مع الصحيفة الأمريكية، إن “حماس”: “غير مستعجلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”، وإن “الحركة تنتصر في الحرب، وستلعب دوراً حاسماً في مستقبل غزة”، مشيراً إلى أن “افتراض غياب “حماس” عن المشهد الغزاوي، بعد انتهاء الحرب، أمر خاطئ”، وأضاف أن “الفلسطينيين وحدهم سيقررون الترتيبات الخاصة بالقطاع”.
وشدد على أن الحركة، التي دخلت في مفاوضات لوقف إطلاق النار منذ أشهر مع إسرائيل عبر الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، “لن تتخلى عن مطالبها الرئيسية بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة بشكل كامل”.
لكن القيادي في الحركة قاسم ردّ على ما نشرته “العربية” بالتأكيد على موقف الحركة الواضح من المفاوضات، والمتجاوِب مع كافة المبادرات بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
استهجن عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية “#حماس” في الخارج، هشام قاسم، “قيام إحدى وسائل الإعلام العربية باجتزاء مقاطع من المقابلة التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مع رئيس الحركة في إقليم الخارج خالد مشعل، وتحويرها، بقصد تشويه موقف الحركة”.
التفاصيل:… pic.twitter.com/j38TVtKoZd
— وكالة قدس برس (@QudsPress) September 18, 2024
وأكد حرص “حماس” على “الوصول إلى وقفٍ دائم للعدوان وانسحابٍ كاملٍ من القطاع، وحرية عودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وإعمار ما دمره الاحتلال، وصولاً إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى”.
وحمّلَ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية تعطيل مسار المفاوضات، وقال إنه يصرّ على وضع شروط جديدة معطّلة للاتفاق، وهو ما بات معروفاً للجميع، بمن فيهم الوسطاء”.
ودعا قاسم الوسيلةَ الإعلامية (دون أن يذكر اسمها) التي اجتزأت وحرّفت الموقف، إلى “توخّي الحقيقة، واحترام مبادئ المهنيّة الإعلامية، والانحياز لمواثيق الشرف الإعلامي، والابتعاد عن سياسة الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة”.
والجدير ذكره أن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة كان قد وجه انتقادات لقناتي “العربية” و”الحدث”، بسبب طريقة تغطيتهما للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي وصفها بـ “غير الموضوعية”، واتهمهما بـ “الاصطفاف إلى جانب رواية الاحتلال الإسرائيلي، ضد رواية ومظلومية شعبنا الفلسطيني العظيم، الذي يتعرض للإبادة الجماعية”.
العبرية !!!!!!!!!!!!!!!!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
قناة متواطئة
في خمسينيات القرن الماضي الذي كان يمثل صعود نجم جمال عبدالناصر وكل الإعلام المصري وعيره كانوا يطبلون ويزمرون لسياسة ابد الناصر ، كان هناك برنامج إذاعي في صوت العرب او القاهره اسمه. ،، من فمك ندينك يا إسرائيل ،،، يؤكد اعلام حماس. حرص حماس للوصول إى اتفاق يحقق مصالح شعبنا ؟؟؟ ماهي. مصالح شعبنا ؟ اسمعوا وؤ عوا ؟ الانسحاب لاسرائيلي الكامل من القطاع ،، عودة المهجرين ،، إلى مساكنهم بكل حريه تبادل الاسرى وقف دائم للقتال ،،إعمار ما دمرته الحرب،، هذا من أعلام حماس ؟ لكن اين مطالب الشعب الفلسطيني من حل الدولتين ؟ سقط سهوا ،، اين تعويضات من استشهدوا بالحرب وقد قاربت الأعداد إلى 41 الفاً والجرحى والمعوقين أعدادهم تقترب من 100 الف ؟ هل سقط ذلك سهوا ؟ ماهو مصير الضفة الغربيه التي تعاني من انعكاسات طوفان الأقصى ،، هل سقط ذلك سهوا ؟ والسؤال الذي يطرحه الكثير من الفلسطينيين ، هل هذه المطالب كانت مفقوده وغير موجوده مما استدعى حرب الطوفان ام انه من تداعيات حرب الطوفان ؟ على الفلسطينيين الاجابه لانه وحدهم يشربون من كأس تداعيات طوفان الأقصى وما خلاف ذلك ليس في مجمله إلا احسن الله عزاءكم في الصفة والقطاع ؟؟ هل سيجد طريقه للنشر ؟؟
مهما قلت فلن تنال مكانةً
مهما تشردنا فإنا لا نزل
كالراسيات يظلنا الإمانُ
لا بأس لو أخذت حماس موقفاً
فالطبع فيها دائماً الإحسانُ
وغزة العزة لن يسوسها الغربانُ
قال الله تعالى : ((وَرد اللهُ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا))
الحملات التحريضية ضد المقاومة والشعب الذي يحتضنها لن تفلح في تغيير هذه الصورة الرائعة التي تشكلت، ولا في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإحباط معنوياته وإصراره على مواصلة نضاله وثورته في وجه المحتل وأعوانه الذين باتت وجوههم وأسماءهم تتكشف بالعار الذي يجلل رؤوسهم.
أنت مع من، ضد من، يا أبن الأردن؟!
كل هذه الأسىلة و التعويضات و وووو يمكنك أن تسألها ل أبو مازن مهندس أوسلوا !!! أين هو مما يجري منذ 7أكتوبر؟؟
أظن أن ما سقط سهوا من فكر ابن الأردن أن الأنظمة العربية و مطبليها و مضلليها الشعوب تجندوا لإقبار القضية الفلسطينية . طوفان الاقصى ، الذي هو رد مقاومة على ظلم دام عقودا ، فضح تواطؤ تلك الأنظمة و مرتزقيها ليس فقط أمام شعوبهم بل أمام أحرار العالم.
تحية لأهلنا في الاردن ، دمتم تيجانا على رؤوسنا.
حقيقة لا أفهم سبب ظلم/غش/خزعبلات/تأويل فاسد من فضائية (العربية) أو غيرها من وسائل إعلام بتمويل من أي دولة من دول مجلس التعاون، هل هو دلع/استهتار/استفزاز، أم ماذا؟!
تعليقاً على ما ورد تحت (“حماس” توجه انتقادات لقناة “العربية” على خلفية تصريحات خالد مشعل) https://www.alquds.co.uk/?p=3400216
لغة ومعاني الإلحاد تختلف عن معاني ولغة القرآن وإسلام الشهادتين، ومن لا يستطيع التمييز من أهل الإعلام بالذات، يجب طرده، على الأقل من وجهة نظري،
واضح هناك فساد وغش كبير، عند إتمام أي صفقة، مع (لبنان)، عكس الحال في (غزة) مثلاً،
لأن أمس (البيجر) واليوم (ووكي توكي)،
ثم يا م رائد الجبوري، ما نقلته (رويترز/الجزيرة) هذا دليل على أن هناك دولة ونظام وقانون في (تايوان)،
وليس كما هو حال الوضع في تفجير ميناء (لبنان) أو أي مكان آخر في الكيان الصهيوني، وغيرها من خزعبلات (بيروقراطية/ديمقراطية/ديكتاتورية) دول نظام الأمم المتحدة، حتى التقرير الذي خرج لتفسير ما حصل في 11/9/2001، لن يختلف عن تقرير لتفسير ما حصل في 7/10/2023 للعلم،
أي في الدول الأخرى، ينتظر الموظف، تعليمات من مسؤوله (أولاً) وإلا فالجواب يجمع نعم/لا أي (لعم)🤣🤭🫣
ولذلك هل تسمح في الإختلاف تماماً معك يا نور الدين ثنيو،
لأن من وجهة نظري الإشكالية في عام 2024، هي في مفهوم (الدولة) بين مفهوم (الإقتصاد) ومفهوم (المجتمع الصالح أو السعيد)، الأولوية لمن، وحسب معنى وهيكل أي (لغة)؟!
وليس الموضوع كما ورد تحت عنوان (السلطة العربية في مواجهة الحرية) https://www.alquds.co.uk/?p=3399981
بدون إعتماد لغة القرآن وإسلام الشهادتين بدل أي لغة أوروبية أو هندية أو كونفوشوسية،
مشكلة الأمازيغية (القومية) أو الملكية أو الجمهورية أو الإنتخابات، لمن له حق الجلوس لتأدية أي وظيفة/مقاولة/خدمة، لن تجد لها (حل) على أرض الواقع،
لأن من وجهة نظري، مأساة أي (سوري)، مع أو ضد (حكم بشار الأسد)، مع أو ضد (قيس سعيد)، مع أو ضد (عبدالفتاح السيسي) مع أو ضد (رجب طيب أردوغان) مع أو ضد (خامنئي) أو غيرهم،
هي أن يتم الاستشهاد، بما ينشره العلماني/اليهودي/الصهيوني (إيدي كوهين)🤣🤭🫣
مثال عن (فوضى فلسفة/سياسة/الأحلام) في الإعلام،
كما في عنوان(ماذا لو ألغيت نتائج الانتخابات في تونس؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3399941
عندما يكون كل موظف/مسؤول، همّه، كيف يُزيد (الإيرادات) بسبب الكرسي/الوظيفة (الطمع وليس القناعة أو الطموح)،
فيصبح لا فرق بين ممثلي المافيا أو ممثلي القضاء، على أرض الواقع،
والدليل على ذلك، نظام (عبدالفتاح السيسي) أو (قيس سعيد)،
الذي كل منهما، كان مسؤول عن (إنقلاب)،
حتى يمنع (الفوضى)، في بلده، ممارسات حزب الدستور (دلع واستهتار) من جهة وممارسات حزب النهضة (عدم حزم وتطنيش) من جهة أخرى، في (تونس) خير مثال يا سي (محمد كريشان)، أليس كذلك، أم لا؟!🤣🤭🫣
إلى ابن الأردن
عملية طوفان الأقصى أخرجت القضية الفلسطينية من دهاليز النسيان والمناورات التي كانت تستهدف تصفيتها
في ستينيات القرن الماضي وضمن الإعلام الناصري وردا على التآمر وقتها من الأشقاء والطعن في الظهر ولا اقول شيء آخر من اجل النشر، كان احد اهم شعارات المرحلة والتي عبرت تعبيرا بالغا عن وحدة الساحات يومها الشعار الأشهر “في العقبة فك رقبة”.
بعد خمسين سنة نفس التآمر والتخاذل وان كان الان عالمكشوف وان اختلفت الوجوه،
Thank you. There is someone listening out there
ماذا يأتيك من وسائل إعلام الدول المطبعة (في العلن وفي السر)؟