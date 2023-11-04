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“حماس” تُحمل بايدن وإدارته مسؤولية “المجازر” الإسرائيلية في غزة

4 - نوفمبر - 2023

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غزة: حملت حركة “حماس” الفلسطينية، السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته، المسؤولية عن “المجازر” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، “الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته، يتحمّلون المسؤولية عن مسلسل المجازر الإسرائيلية، والتي كان آخرها استهداف مدرسة الفاخورة، التي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء”.

وأضافت الحركة أن “الاحتلال يشن غارّة بالطيران الأمريكي، على ساحة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، والتي تضم العدد الأكبر من النازحين، لتُوقِع عشرات الشهداء والجرحى، كلهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد، بمنطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة”.

وتابعت “الاحتلال المجرم يرتكب هذه المجازر الوحشية، بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمّل وإدارته المسؤولية كاملة، عن جرائم الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة”.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 12:54 م

    وهل يأبه الذين أبادوا الهنود الحمر، وأجرموا بالفيتناميين والكمبوديين والكوريين والامريكيين الحنوبيين والفلسطينيين والعراقيين والأفغان وورطوا الاكرانيين…

    رد

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