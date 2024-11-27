حماس “جاهزة” لاتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”

غزة: أكد مصدر قيادي في حماس الأربعاء، أن الحركة “جاهزة” لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية و”حزب الله” في لبنان.

وقال القيادي الذي طلب عدم كشف اسمه، إن وقف إطلاق النار في لبنان “انتصار وإنجاز كبير للمقاومة”، مشددا على أن الحركة أبلغت “الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزم الاحتلال. لكن الاحتلال يعطل ويتهرب من الوصول لاتفاق ويواصل حرب الابادة”.

وأكد المصدر القيادي أن المسؤولين في الحركة “معنيون وحريصون للوقف الفوري والدائم للعدوان وحرب الابادة” في غزة، مشددا على أن المقاومة ستتواصل طالما استمر العدوان”.

(أ ف ب)