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حماس: جاهزون لاستئناف المفاوضات فور وصول المساعدات لمستحقيها

منذ 16 دقيقة

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إسطنبول: أكدت حركة حماس، الخميس، جاهزيتها للانخراط الفوري في مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار حال تم إيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وحذّرت الحركة من أن استمرار التفاوض في ظل المجاعة يفقده مضمونه السياسي والإنساني.

وقالت حماس، في بيان: “تؤكد الحركة جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجددا حال وصول المساعدات إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة”.

وأكدت أن “استمرار المفاوضات في ظل التجويع في قطاع غزة يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق”.

ودعت حماس، المجتمع الدولي “وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة، وإيصال المواد الغذائية فورًا إلى شعبنا في جميع مناطق القطاع دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها”.

(الأناضول)

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