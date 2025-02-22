حماس: جاهزون للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق وإتمام عملية تبادل شاملة

غزة: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إنها جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ عملية تبادل شاملة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الجيش الإسرائيلي.
وجاء في بيان لحماس “نؤكد جاهزيتنا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، واستعدادنا لإتمام عملية تبادل شاملة، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للاحتلال”.
وأضافت “نحذر من محاولات الاحتلال التنصل من الاتفاق، ونؤكد أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق”.
واعتبرت أن “إنجاز المقاومة عملية التبادل لستة أسرى اليوم، يؤكد مجددا التزامها بالاتفاق”.
حماس: بات واضحا للجمهور الصهيوني أنهم إما أن يستقبلوا أسراهم في توابيت كما جرى يوم الخميس، بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياء التزاما بشروط المقاومة
وأضافت: “بات واضحا للجمهور الصهيوني أنهم إما أن يستقبلوا أسراهم في توابيت كما جرى يوم الخميس، بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياء التزاما بشروط المقاومة”.
وعليه، حذرت “حماس” تل أبيب من “محاولات التنصل من الاتفاق”، مجددة التأكيد على أن “الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق”.
وأفادت بأن “منع الاحتلال (الإسرائيلي) سفر عائلات الأسرى المبعدين يكشف همجية العدو وانتهاكه لكل المواثيق الإنسانية، ويؤكد هزيمته أمام إرادة شعبنا ومقاومته”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.
وفي السياق، وصفت الحركة مشهد تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم بأنه “وطني مهيب، ويعكس وحدة شعبنا وفصائلنا، بينما يعيش الاحتلال حالة من التشظي وتبادل الاتهامات”، في إشارة منها للسخط الإسرائيلي الداخلي بعد تسلم تل أبيب جثامين 4 من أسراهم، فقدوا حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل علي قطاع غزة.
وشددت “حماس” في بيانها على أن محاولات نتنياهو للهروب من هزيمة جيشه في غزة بارتكاب المجازر في الضفة الغربية المحتلة “لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته”.
وتابعت: “إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعلى رأسها كتائب القسام، سيواصلون طريق المقاومة والنضال، دفاعا عن الأرض والمقدسات وحتى التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
(وكالات)
هه ولكن النتن سفاح أطفال ونساء غزة العزة يماطل ويماطل لأنه فشل فشلا ذريعا أمام أحرار الكتائب والقسام و السرايا وألوية الناصر صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم الذين قهروا أعتى قوة متوحشة مسعورة هي عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🔥🐂🐒🌪️
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لألوية الناصر صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعامودي الذين قهروا الغطرسة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸😃💪🔥🐂🌪️🐒🌪️
السلام والأمن والإستقرار للجميع أفضل من الإستمرار في سفك دماء البشر…
No power can spheterize PALESTINIAN justification..
The pragmatic truth is speaking more than any cosmetics fantasy Film
للأسف الشديد الحقيقه مؤلمه جدا جدا لكل من يحاولون تغطيه الجرائم الوحشية ضد الأبرياء والقيم الإنسانية جمعاء…
هل هي الحقيقة ام تزيف لها. بغض النظر من هو صانع او منتج أو مخرج هذه الوثيقه الإنسانية وفظاعه همجيه الكيان الصهيوني الوحشي الهمجي النازي العنصري البربري الإجرامي
نأمل علي أصحاب العقول نشر الحقيقه المؤلمه كما هي حتي نكون لنا ةعبره وعدم تكرارها مع أي مجتمع إنساني..
بينما توقيفه الحقيقه هو إجحاف في حقها. نعم هذا هو الإجرام وعدم نشر الواقعة أيضا إجرام..في توعيه الشعوب…
المهم الأحداث وليس الشخصيات.. آلتي تنشر الحقيقه المؤلمه..