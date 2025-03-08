حماس: جهود الوساطة مستمرة ومؤشرات إيجابية لمفاوضات المرحلة الثانية

غزة: أكدت حركة حماس، السبت، أن جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر متواصلة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.

وأشارت حماس إلى وجود مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه.

جاء ذلك في بيان لعبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس.

حماس: جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية، والمؤشرات إيجابية نحو ذلك.

وقال القانوع: “جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية، والمؤشرات إيجابية نحو ذلك”.

وأضاف: “نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا، وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم”.

وتابع القانوع: “وفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة منذ أمس (الجمعة) يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية”.

(الأناضول)