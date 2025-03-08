حماس: جهود الوساطة مستمرة ومؤشرات إيجابية لمفاوضات المرحلة الثانية

غزة: أكدت حركة حماس، السبت، أن جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر متواصلة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.
وأشارت حماس إلى وجود مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه.
جاء ذلك في بيان لعبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس.
حماس: جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية، والمؤشرات إيجابية نحو ذلك.
وقال القانوع: “جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية، والمؤشرات إيجابية نحو ذلك”.
وأضاف: “نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا، وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم”.
وتابع القانوع: “وفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة منذ أمس (الجمعة) يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية”.
(الأناضول)
ومع ذلك فالنتن ياهو يا أحرار غزة العزة لا يؤتمن أبدا أبدا مادامت تحيدط به عصابة بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين فهم عازمون على إبادة شعب فلسطين في غزة العزة و الضفة الغربية لصالح المشروع الوهمي لمهلكة يهوذا والسامرة وتلك لعمري مقامرة خاسرة تقودها عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ماينفع مع المحتل الا البارود
ولن يستمر احتلال فلسطين
وسوف تتحرر من الغزاه من النهر إلى البحر ومن لديه شك فليراجع ايمانه
كان الله في عونكم وعون الوسطاء من اهل الخير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
بعد ماذا وساطات بعد أن عادت غزة ركام ومات الآلاف من الأبرياء…هكذا عندما تكون نفكر بلا وعي ونقاتل بلا حسبان للعواقب ونسميه نصر…