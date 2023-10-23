“حماس”: دخول إسرائيل بريا إلى غزة “فرصة لتكبيده خسائر”

غزة: صرحت حركة “حماس” الفلسطينية، الاثنين، بأن “دخول الاحتلال الإسرائيلي البري إلى قطاع غزة، سيكون فرصة لتكبيده خسائر، قتلاً وأسراً”.

وقال متحدث “حماس” عبد اللطيف القانوع، في تصريحات لقناة “الأقصى” التابعة للحركة: “حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهذه فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلاً وأسراً”.

وتابع أن “عملية كيسوفيم أمس (الأحد) من الرسائل التي وصلته”.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي “مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات، أطلق من قطاع غزة على قوة عسكرية بمنطقة كيسوفيم جنوب البلاد”.

والأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لتنفيذ عملية برية في قطاع غزة.

ولليوم السابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت الى استشهاد 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.

(الأناضول)