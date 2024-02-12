سياسة | عربي | فلسطين

حماس: رد إسرائيل على مقترح باريس لا يساعد في التوصل لاتفاق

منذ 21 دقيقة

القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان

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بيروت: قال القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، الاثنين، إن رد إسرائيل على مقترح الإطار بشأن التهدئة في غزة، يعد “تراجعا” عن مقترح باريس نفسه، ويضع “شروطا وعقبات” لا تساعد في التوصل لاتفاق.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده حمدان في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال حمدان: “اطلعت الحركة على ردّ الاحتلال على اقتراح باريس الذي شارك فيه ممثلوه ووافقوا عليه، ونرى أن رد الاحتلال فيه تراجع عن مقترح باريس نفسه، ويضع شروطاً وعقبات لا تساعد في التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان على شعبنا”.
وأضاف أن “رد الاحتلال على مقترح باريس لا يضمن أيضا حرية حركة السكان وعودة النازحين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة”.
كما يتضمن الرد الإسرائيلي، وفق حمدان، “عدم تجاوب الاحتلال مع ضرورة فتح المعابر وحرية حركة المسافرين والجرحى، كما أن ما عرضه الاحتلال من معادلات لتبادل الأسرى، تؤكد أنه غير جاد في التوصل لصفقة تبادل”.
(وكالات)

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