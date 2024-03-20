حماس: رد الاحتلال على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار جاء سلبيا

بيروت: قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم الأربعاء إن رد الاحتلال الإسرائيلي على أحدث مقترح من الحركة لوقف إطلاق النار في غزة جاء سلبيا، وذلك بعد أن سلمه وسطاء.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت “نقل لنا الإخوة الوسطاء مساء أمس الثلاثاء موقف الاحتلال من المقترح الذي سلمته الحركة… وهو ردّ سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته.. بل ويتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم”.

وأردف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة إسرائيل مسؤولون عن فشل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال في قطاع غزة.

واستؤنفت المحادثات بخصوص وقف إطلاق النار هذا الأسبوع في قطر، لكن المفاوضات المستمرة منذ أسابيع فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس تأمل واشنطن أن يخفف الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

وأشار إلى أن استمرار “العدوان على مستشفى الشفاء هو محاولة للتغطية على إخفاق العدو العسكري”، مضيفا أن “الاحتلال اعترف بإعدام أكثر من 50 فلسطينياً داخل مستشفى الشفاء”.

ولفت إلى أن “استهداف الاحتلال لقادة الأجهزة الأمنية والشخصيات العشائرية يكشف المخطط الإجرامي للاحتلال في زرع الفتنة”، وأكد دعم العشائر في موقفها الداعم للمقاومة والحكومة.

وحمل حمدان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الاحتلال في جرائمه وندعو العالم إلى التدخل لوقف الإبادة في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وشدد أنه لا بديل عن فتح المعابر وإدخال المساعدات ولاسيما إلى شمالي القطاع، محملا “الاحتلال مسؤولية استهداف قوافل المساعدات وطواقم حمايتها”.

(وكالات)