من شمال قطاع غزة.. كتائب القسام: سلمنا للصليب الأحمر 13 إسرائيليا و3 تايلانديين وروسيا- (فيديوهات)

غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، أنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 13 أسيرا صهيونيا و3 تايلانديين وروسيا.

من ناحيته، أكد الجيش الإسرائيلي أن 14 محتجزا إسرائيليا و3 أجانب ممن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سلموا للصليب الأحمر.

وقال الجيش في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة “بناء على معلومات وردت من الصليب الأحمر تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر”.

وأضاف البيان: “12 منهم أصبحوا بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة، فيما سافر 4 عبر معبر رفح إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل”.

مشاهد تسليم الدّفعة الثالثة من الأسرى

واللهِ القسّام هيبة 💚 pic.twitter.com/Gpey74y0FD — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) November 26, 2023

وأشار البيان إلى أنّ إحدى الأسيرات في طريقها إلى إسرائيل عبر مروحية جوا لنقلها مباشرة إلى المستشفى.

وقالت مصادر عبرية إن عملية التسليم جرت في منطقة شمال قطاع غزة.

وعلى الصعيد ذاته، قالت قناة (12) الخاصة إنّ الأسرى الإسرائيليين 9 أطفال و4 نساء.

وتابعت القناة أن المحتجزين جرى تسليمهم إلى الجيش الإسرائيلي وهم في طريقهم إلى معبر قريب من كيبوتس بئيري.

صور حصرية للجزيرة لتسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها في مدينة غزة# pic.twitter.com/wzPS0R2z65 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 26, 2023

من ناحيتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح 17 محتجزا ونقلهم من قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور للجنة على منصة إكس دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية في وقت سابق الأحد أن الصليب الأحمر بدأ تسلم مجموعة جديدة مكونة من 13 محتجزا إسرائيليا وخمسة آخرين يحملون جنسيات أخرى من حماس.

وقالت القناة إن مسؤولي الأمن في مصر بدأوا أيضا إجراءات تبادل المحتجزين.

(وكالات)