«حماس» سلّمت الوسطاء أسماء 3 محتجزين تبادل أسرى اليوم يشمل 183 فلسطينياً

القدس ـ «القدس العربي» وكالات: كشفت «كتائب الشهيد عز الدين القسّام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم اليوم السبت، ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث «القسّام» أبو عبيدة، في بيان، إنه «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت «كتائب القسام» الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي»، دون مزيد من التفاصيل.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي أن «حماس» «سلمت قطر ومصر قائمة الرهائن الثلاث الذين سيفرج عنهم السبت» وأن إسرائيل وافقت.

وقال «مكتب إعلام الأسرى» أمس إنه «بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدا (اليوم) السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 18 أسيراً محكومًا بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر».

وعند إتمام تسليم هذه الدفعة، وهي الخامسة، تكون «القسّام» سلمت 16 أسيرا إسرائيليا ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومين بالمؤبد.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أمس بأن وفدا إسرائيليا من المتوقع أن يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وحضّ منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل في بيان أصدره الجمعة الحكومة الإسرائيلية على إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريعه.

وقال متحدث باسم المنتدى لوكالة فرانس برس «ليست لدينا معلومات» عن الرهائن الذين سيفرج عنهم.

وجاء في البيان الصادر عن المنتدى «أمة كاملة تطالب برؤية الرهائن يعودون إلى وطنهم… حان الوقت لضمان تنفيذ الاتفاق حتى آخر واحد منهم».

وقال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية أومير دوستري، ردّا على سؤال عما إذا كانت عملية التبادل ستتمّ السبت كما هو مقرّر «هكذا هي الخطة».

وبدأت في مطلع الأسبوع في الدوحة المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» والدولة العبرية حول المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تؤدي الى الإفراج عن جميع الرهائن ووضع حدّ نهائي للحرب التي اندلعت إثر هجوم «حماس». وتشارك قطر في الوساطة بين الطرفين الى جانب الولايات المتحدة ومصر.

وفي خطوة مرتبطة بمراحل تنفيذ الاتفاق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه أعاد انتشار 3 فرق عسكرية في غزة ضمن عدة نقاط «بشكل دفاعي» تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكر الجيش الذي لم يحدد أماكن إعادة انتشار الفرق الثلاث أنه «في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين، انتشرت قوات الفرقة 162 والفرقة 143 والفرقة 99 للقيادة الجنوبية في عدة نقاط في قطاع غزة من أجل تعزيز الدفاع عن سكان النقب الغربي ودولة إسرائيل».

وأضاف البيان أن انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في غزة يأتي استعدادا للخطوة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة «حماس» بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وأشار إلى أن «قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي الجنرال يارون فينكلمان، وقائد فرقة غزة الجنرال باراك حيرام، أجريا تقييما للوضع الأمني على الأرض في قطاع غزة».

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل أكثر عن المناطق التي أعاد الانتشار فيها، لكن نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تضمن أنه في اليوم الـ22 من بدء تنفيذه (أي الأحد المقبل) تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، خاصة من «محور نتساريم» و«دوار الكويت»، إلى منطقة قريبة من الحدود.

كما ينص الاتفاق على تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، مع استمرار عودة النازحين الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم، ومنحهم حرية التنقل في جميع مناطق القطاع.