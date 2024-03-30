سياسة | عربي | فلسطين

حماس: طوفان الأقصى امتداد لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض

30 - مارس - 2024

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غزة: تعهدت حركة حماس الفلسطينية بـ “الإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة” في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن عملية “طوفان الأقصى امتدادٌ لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض والمقدسات”.

جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها بمنصة “تلغرام” السبت، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض.

وقالت الحركة “في الذكرى الـ 48 ليوم الأرض: طوفان الأقصى امتدادٌ لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض والمقدسات حتى انتزاع حقوقنا المشروعة وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة”.

وأضافت أن “يوم الأرض سيبقى عنوانا وطنيا خالدا، ومحطة مشرفة في تاريخ شعبنا النضالي”.

و”يستلهم منه شعبنا في مسيرته المستمرة، معالم الصمود والثبات والتضحية والتحدّي، للإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية وقطعان مستوطنيه، في كل ساحات الوطن”، وفق البيان.

وأكدت حماس أن جذوة المقاومة “لن تنتهي ولن تُخمد إلاّ بالتحرير الشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

ويصادف، السبت، الذكرى السنوية ليوم الأرض الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، حينما صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.

ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، يوم الأرض، في 30 مارس/ آذار من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات.

وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.

(الأناضول)

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  1. يقول الضحيه:
    مارس 30, 2024 الساعة 10:00 ص

    كلنا من أجل الوطن من أجل تحريره
    نعم كرامه الوطن والمواطن اغلي ما نملك

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 10:26 ص

    ستعود أرض فلسطين إلى أصحابها الشرعيين و مهما طالت مدة الاحتلال فإنه إلى زوال وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

    رد

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