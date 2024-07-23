حماس: عمليات الاغتيال في الضفة الغربية لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة

رام الله: أكدت حركة حماس الثلاثاء، أن جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال في الضفة الغربية لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة.

وقالت الحركة ، في بيان نشره المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس اليوم، إنها تنعى “شهداء مخيم طولكرم” ، مشيرة إلى أن “عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها جيش الاحتلال الإرهابي، وطالت القائد المجاهد أشرف عيد نافع، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه القادة في كتائب شهداء الأقصى محمد عوض ومحمد بديع لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافة”.

وأضافت:”إننا إذ نزف الشهداء المقاومين القادة وكل شهداء شعبنا، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وسيواصل شعبنا ومقـــاومته نضالهم المشروع على درب شهدائنا الأبطال، في وجه إرهاب جيش الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه متحدا بكل مكوناته في معركة طوفان الأقصى، حتى نيل الحرية الكاملة لأبناء شعبنا”.

وحيت حماس “صمود وجهاد أهلنا ومقاومينا في مخيم طولكرم وإصرارهم، رغم الاستهداف المتواصل والانتهاكات المستمرة وعمليات التدمير الإجرامي للمخيم والبنى التحتية فيه، على المضي في طريق مقـــاومة هذا العدو الفاشي”.

ودعت حماس”جماهير شعبنا في الضفة الغربية إلى مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

( د ب أ )