حماس: عملية الدهس بالخليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

اعتبرت حركة “حماس” الاثنين، أن عملية الدهس التي وقعت بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وأسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي، “تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد على استمرار المقاومة مستمرة”.

وقالت “حماس” في بيان إن “هذا العمل البطولي يأتي في سياق الرد الطبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واستمرار التهويد ومحاولة السيطرة على المقدسات”.

وشددت على أن العملية “دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال وكل محاولاته المستميتة لتحييدها في الضفة الغربية”.

وفي وقت سابق الاثنين، أصيب مستوطن إسرائيلي في حادث دهس “قد يكون متعمدا” جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما تمكن السائق من مغادرة المكان، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أصيب شخص واحد بجروح طفيفة في هجوم دهس مرجح عند مفترق الظاهرية، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية”.

وفي بيانها، دعت حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية “لمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه، ومواصلة الاشتباك والتصدي لهذا الكيان الغاصب حتى دحره عن أرض فلسطين”.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)