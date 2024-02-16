حماس: عملية كريات ملاخي “رد طبيعي على الإبادة” بغزة

غزة: قالت حركة حماس، الجمعة، إن “العملية الفدائية” التي تم تنفيذها في مدينة كريات ملاخي جنوب إسرائيل “رد طبيعي على حرب الإبادة” التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت في بيان، أن “العملية الفدائية التي تم تنفيذها في ما يسمى كريات ملاخي، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس”.

وفي السياق، دعت الحركة إلى “توسيع دائرة الاشتباك مع هذا العدو النازي المجرم”، مبينة أنه “لا يفهم إلا لغة القوة”.

وتابعت: “نؤكد أننا وشعبنا الصابر المرابط ماضون في نضالنا ومقاومتنا حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة البث العبرية (رسمية) مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 4 بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر عملية إطلاق نار في محطة للحافلات، شمال مدينة كريات ملاخي.

وبخصوص الهجوم، أوضحت الهيئة أن “المهاجم أطلق النار من مسدس وأطلق جندي كان هناك النار عليه ما أدى إلى مقتله”.

ولم تفصح هيئة البث العبرية عن هوية المنفذ، لكنها قالت إنه من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

ويأتي الهجوم بينما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الشرسة ضد سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(وكالات)