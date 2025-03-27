“حماس” عن الشعارات المناهضة لها في غزة: عفوية ولا تمثل الموقف الوطني العام

لندن- “القدس العربي”: أكد المكتب الإعلامي لحركة “حماس” في غزة، الأربعاء، أن الشعارات المعارضة التي رفعت خلال الاحتجاجات ضد الحركة، يوم الثلاثاء، كانت “عفوية”، ولا تمثل الموقف الوطني العام.

و أوضح بيان صادر عن المكتب أن “الشعارات والمواقف التي عبّر عنها بعض المتظاهرين ضد نهج المقاومة لا تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني ككل، بل جاءت نتيجة للضغوط الهائلة التي يتعرّض لها شعبنا، إضافة إلى المحاولات المستمرة من قبل الاحتلال لإثارة الفتنة الداخلية وصرف الأنظار عن جرائمه المتواصلة”.

وأضاف البيان أن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتجاجات السلمية هو حقٌ مشروع وجزءٌ من القيم الوطنية التي تدافع عنها الحركة. وأشار إلى أن احتجاجات الثلاثاء جاءت “في سياق الضغط الهائل والمجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

وأفاد المكتب بأن استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين قد يخلق حالة من الغضب الشعبي، وهو رد فعل طبيعي في ظل الجرائم المستمرة. ودعا إلى الوحدة الوطنية وتوجيه الجهود نحو مواجهة الاحتلال ومخططاته.

(وكالات)