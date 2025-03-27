“حماس” عن الشعارات المناهضة لها في غزة: عفوية ولا تمثل الموقف الوطني العام

لندن- “القدس العربي”: أكد المكتب الإعلامي لحركة “حماس” في غزة، الأربعاء، أن الشعارات المعارضة التي رفعت خلال الاحتجاجات ضد الحركة، يوم الثلاثاء، كانت “عفوية”، ولا تمثل الموقف الوطني العام.
و أوضح بيان صادر عن المكتب أن “الشعارات والمواقف التي عبّر عنها بعض المتظاهرين ضد نهج المقاومة لا تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني ككل، بل جاءت نتيجة للضغوط الهائلة التي يتعرّض لها شعبنا، إضافة إلى المحاولات المستمرة من قبل الاحتلال لإثارة الفتنة الداخلية وصرف الأنظار عن جرائمه المتواصلة”.
وأضاف البيان أن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتجاجات السلمية هو حقٌ مشروع وجزءٌ من القيم الوطنية التي تدافع عنها الحركة. وأشار إلى أن احتجاجات الثلاثاء جاءت “في سياق الضغط الهائل والمجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
وأفاد المكتب بأن استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين قد يخلق حالة من الغضب الشعبي، وهو رد فعل طبيعي في ظل الجرائم المستمرة. ودعا إلى الوحدة الوطنية وتوجيه الجهود نحو مواجهة الاحتلال ومخططاته.
(وكالات)
بلغت القلوب الحناجر نحن نتعاطف مع شعب فلسطين المحاصر في غزة العزة بالجوع والعطش والمرض هذي سنة وزيادة من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة ولكن مع ذلك نقول لن تركع حماس ورب الناس وإنه لجهاد نصر أو استشهاد ورب العباد إن النصر سيكون حليف أحرار فلسطين بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
لن تركع حماس ورب الناس رغم شدة البأس والإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يمنع قيام دولة فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة وزرعوها في قلب فلسطين بقوة الحديد والنار معشر الفجار الأشرار الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الدمويين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
لو سلمت حماس والجهاد أسرى الصهاينة كما يطالب ترامب والنتن ياهو لتم الاجهاز على ما تبقى من الغزاويين المروعين المرعوبين المقصوفين من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة النتنة المارقة المرتزقة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
لا تنفع الخطابات الرنانة و لا شعارات “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة” و لا عبارات التعاطف، مع شعب يواجه القتل اليومي و التدمير و التجويع و التهجير.
الذي ينفع هو التطبيع والخضوع والخنوع للقاتل وكفى.
رد جيد وواعي، لم ينكر بل تفهم ذلك ووضعها في سياق إنساني طبيعي.
با اخواني لست مطبعا ولا خاءنا ،لكن ما فعلته حماس حماقة عضيمة تسببت في مقتل الاف الفلسطينيين وتذمير كامل لغزة ! ربما حماس عولت عن انتفاضت الشعوب العربية التي لن تفعل شيا ولو هذم المسجذ الاقصى والمسجذ النبوي معا !!
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
إلقاء اللوم على الضحية ظاهرة منتشرة ومضرة جداً
أنت ترى أن النتن ياهو، لا يعير بالا لاحتجاجات الشارع الإسرائيلي رغم تضرر جيشه المنهك، وتراجع عدد جنوده، مع عدم القدرة على تجنيد الحريديم، ولا زال يعتبر أن الصراع صراع وجودي.
مع هذا، لا ألومك، ولكن انسحاب حماس هكذا بعد هزم الكيان تقريبا، ونزع سلاحها طواعية، تعتبر حماقة ما بعدها حماقة، وانتصار ا غير مستحق على طبق من ذهب تقدمه لإسرائيل.
في حرم الجهاد و الألم نحن نقول الأمر للفلسطيني أما نحن فمتفرجين أحسننا طريقة يصلي و يدعو كعجوز لا يقدر على شيء
السلام عليكم، الشعب الفلسطني كان ولا يزال تواجه الابادة الجماعية و التطهير العرقي منذ قيام دولة الاحتلال الصهيوني، الفرق أنه الان اصبح بامكانه الدفاع رغم فارق العدة و العتاد، صحيح ان اهلنا في غزة صبروا صبر الجبال تثبينا من الله، ولكن حتى لو لم تكن المقاومة موجودة لواصل الاحتلال القتل و الشريد، كل هذا الضغط العسكري الاخير هدفه هو ايجاد خلاف و طلاق بين المقاومة و الحاضنة الشعبية، ولكن هذا لن يحصل لان المقاومة هي المثال الذي يحتذى به، هم من يتواجدون بين اهل غزة و عائلاتم تعاني كبفافي الشعب او اكثر، كما القادة هم في امام الصفوف في الاشباك مع العدو و قدموا ارواحهم دفاعا عن الأمة و الاقصى.