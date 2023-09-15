“حماس”: قصف جيش الاحتلال لغزة واستهدافها المتظاهرين “سلوك إجرامي”

غزة: وصف حركة “حماس” قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لغزة، الجمعة، واستهداف المتظاهرين قرب السياج الفاصل بأنه “سلوك إجرامي”.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم، إن إسرائيل “تواصل ارتكاب جرائمها ضد شعبنا في كل مكان واليوم استهدفت المتظاهرين السلميين والصحافيين بطريقة همجية وكذلك قصفها بالطائرات”.

وأضاف: “هذا جزء من السلوك الإجرامي النازي ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا الإجرام لن يردع شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه”.

ولفت إلى أنه “من حق شعبنا ممارسة كل أساليب النضال ضد الاحتلال وعدوانه على المقدسات والأقصى وعلى الأسرى وتصعيد عدوانه على أهلنا في الضفة واستمرار حصار غزة”.

والجمعة، أصيب 12 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال ظاهرات قرب السياج الفاصل، فيما قصف نقطة رصد تابعة لـ”حماس” شرقي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “أغارت طائرة لجيش الدفاع على نقطة عسكرية تابعة لمنظمة حماس خلال أعمال الشغب العنيفة التي وقعت قرب السياج الأمني مع قطاع غزة”.

وأفاد البيان أنه “تم تفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية نحو قوات جيش الاحتلال، دون وقوع إصابات”.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال قصفه مواقع تابعة لحركة “حماس” منذ مايو/ أيار الماضي.

(وكالات)