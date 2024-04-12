سياسة | عربي | فلسطين

حماس: قصف مخيم النصيرات حلقة جديدة من “حرب الإبادة” الصهيونية

12 - أبريل - 2024

حجم الخط
0

غزة: نددت حركة “حماس”، الجمعة، بالعملية العسكرية الإسرائيلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واصفة إياها بـ”حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الصهيونية” ضد الشعب الفلسطيني.
والخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية “مباغتة” وسط قطاع غزة.
وقالت “حماس” في بيان إن “القصف المكثّف على الأحياء السكنية في مخيم النصيرات، والذي يأتي ضمن عملية عسكرية أعلن جيش الاحتلال الفاشي عن تنفيذها في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، والمكتظة بالنازحين من مختلف مناطق القطاع؛ هو حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأوضحت أن المخيم “يتعرض منذ يومين لهجمة همجية طالت المرافق المدنية ومنازل المواطنين، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى”.
وشددت الحركة الفلسطينية على أن العملية الإسرائيلية “الفاشية” تعد “تعبيرا جليا عن التجاهل الصهيوني لكافة القرارات والمطالبات الدولية والقضائية بوقف حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة”.
وقالت إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتم “بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية المستمرة في إمداد جيش الاحتلال الصهيوني المجرم بكافة وسائل الدعم العسكري والسياسي، والحماية من الملاحقة القضائية الدولية”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بعد 19 شهراً.. اتحاد الصحافيين الأجانب: لا يسمحون لنا إلا بتصوير الأنفاق.. فمن أين ننقل الحقيقة ومتى؟
5 - مايو - 2025
“حان زمن الزامير”.. لنتنياهو: النصر لا يقاس بعدد الضحايا في حرب العصابات
5 - مايو - 2025
صحة غزة تطلق حملة دولية للفت الأنظار إلى معاناة الأطفال
5 - مايو - 2025
سموتريتش يعلن عدم نية إسرائيل الانسحاب من غزة بعد احتلالها
5 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية