حماس: قوات الاحتلال أعدمت بالرصاص عائلات بأكملها في غزة

غزة: قالت حركة “حماس”، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عمليات تصفية وإعدام بالرصاص لعائلات بأكملها في عدة مناطق داخل مدينة غزة وشمالي القطاع، بدعم من واشنطن.

جاء ذلك في بيان للحركة الفلسطينية، جراء تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي لحملته العسكرية على القطاع برا وبحرا وجوا، وتزايد أعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وأشارت حماس، إلى أن عدة “مناطق في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، سجلت عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال الفاشي (الإسرائيلي)، لعائلات بأكملها، كما حدث مع عائلة (عناية) في مدينة غزة، التي وُجِدَت جثث أفرادها في منزلهم بعد انسحاب الاحتلال”.

وأضافت “كما سُجلت حالات عدة لإعدام رجال مدنيين أمام أعين عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم والسيطرة عليها، وفق شهادات الأهالي والناجين من هذه المجازر الإرهابية”.

وطالبت الحركة، “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أن ترفع الصوت عاليا في وجه هذا الصلف والإجرام، والاستخفاف بالقانون الدولي والإنساني”.

ودعت إلى “محاسبة حكومة الاحتلال، وداعميها الدوليين، وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما اقترفوه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء”.

وتداولت مواقع إخبارية، شهود عيان يتحدثون عن إعدامات ميدانية نفذها جيش الاحتلال أمام أعينهم، إلى جانب اعتقالات عشوائية للمدنيين واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من حملته العسكرية على مدينة غزة وشمالي القطاع، فيما قالت حماس، إن “اعتقال العدو الصهيوني لعدد من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم جباليا للاجئين (شمال)، واستمراره كذلك في اعتقال نحو 100 من الأطقم الصحية، جريمة حرب، وتعبير عن فاشية هذا العدو، الذي يدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة، “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)