حماس: كل مستشفيات محافظة غزة أصبحت خارج الخدمة

قطاع غزة: أعلنت وزارة الصحة التابعة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، إن “كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة”.

وأعلن أبو الريش “وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة” بسبب انقطاع الكهرباء عن مسشتفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين، أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى “وفاة خمسة أطفال خدج” و”سبعة مرضى”.

وأعلن المستشفى السبت، أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة “أطباء بلا حدود” أفاد أيضا أن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة.

(أ ف ب)