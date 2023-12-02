حماس: لا تبادل أسرى مع إسرائيل حتى انتهاء الحرب على غزة- (فيديو)

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري لقناة الجزيرة، اليوم السبت، إنه لن يتم تبادل المزيد من الأسرى مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال العاروري إن المحتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي.

وقال إنهم لن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار ويتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال العاروري إن هذا القرار نهائي.

الشيخ صالح العاروري يكشف الموقف النهائي مع العدو: انتهت الصفقة السابقة للنساء والاطفال ولن تكون هناك صفقة أخرى حتى تقف الحرب بشكل نهائي pic.twitter.com/QF3tbKAVWe — قناة تقرير (@tqriir) December 2, 2023

(وكالات)