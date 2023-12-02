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حماس: لا تبادل أسرى مع إسرائيل حتى انتهاء الحرب على غزة- (فيديو)

2 - ديسمبر - 2023

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري

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قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري لقناة الجزيرة، اليوم السبت، إنه لن يتم تبادل المزيد من الأسرى مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال العاروري إن المحتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي.

وقال إنهم لن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار ويتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال العاروري إن هذا القرار نهائي.

(وكالات)

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  1. يقول Mahmoud:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 11:11 ص

    يجب على النخب الفلسطينية ان يقولوا جيش الاحتلال النازي وليس الاحتلال الاسراءيلي او الاحتلال الصهيوني

    رد
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