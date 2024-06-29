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حماس: لا جديد في مفاوضات وقف العدوان عن قطاع غزة- (فيديو) 

منذ 42 دقيقة

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بيروت: قال القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، السبت، إنه لا يوجد أي تطور جديد حقيقي في مفاوضات وقف العدوان عن قطاع غزة المستمر للشهر التاسع على التوالي.

وأضاف حمدان، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت،: “لا جديد حقيقي في مفاوضات وقف العدوان عن قطاع غزة وما ينقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة حتى توافق على الورقة الإسرائيلية كما هي دون تعديل وفي محاولة لتجميل صورة الإدارة القبيحة”.

وأضاف: “جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة وصفقة تبادل حقيقية للأسرى”.

وحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة قال حمدان: “الوضع في غزة بات مأساويًا وينذر بارتقاء آلاف الشهداء بسبب الجوع وانعدام مقومات الحياة حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات “.

(الأناضول)

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