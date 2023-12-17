“حماس”: لا حديث عن تبادل أسرى قبل انسحاب قوات الاحتلال من غزة- (فيديو)

غزة: قالت حركة “حماس” الفلسطينية، الأحد، إنه لا حديث عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل انسحاب الأخيرة من قطاع غزة، ووقف شامل لإطلاق النار.

جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة خليل الحية، لقناة الجزيرة القطرية.

وقال الحية، “نريد وقف إطلاق نار شامل، وانسحاب كل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) من غزة، ثم نتحدث عن ملف الأسرى، كما أننا نريد وحدة لشعبنا في غزة والضفة”.

وأضاف أن “اليوم التالي (بعد الحرب) في غزة هو الانتصار، ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم، ولن يردنا عن الدفاع عن شعبنا إلا تحرير أرضنا ومقدساتنا”.

واستخدم مصطلح “اليوم التالي” كثيرا في أوساط الاحتلال الإسرائيلي بعد بدء الحرب على غزة، في إشارة إلى مرحلة غزة ما بعد حماس، إذ تفترض إسرائيل أن الحرب على القطاع ستؤدي إلى القضاء على حماس وإنهاء حكمها للقطاع.

وأشار الحية، إلى أن “المقاومة لديها الإمكانات للصمود أياما وأسابيع وشهورا، ونُطمئن شعبنا وأمتنا بأنّ المقاومة بخير وصامدة، وشعبنا لن يرفع الراية (في إشارة إلى الاستسلام)، وسيبقى صامدا في أرضه ويحتضن مقاومته”.

وأكد أن “طوفان الأقصى (7 أكتوبر) جاء ردًا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوقه، والاعتداء على مقدساتنا ومحاولة تصفية قضية شعبنا، فنحن كشعب فلسطيني أمام هجوم صهيوني في كل مكان من أرضنا”.

وأوضح أن “غزة والضفة وكل فلسطين وحدة واحدة، ومن يقرر الحكم هو شعبنا، ومستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين، ونحن في حماس جزء من شعبنا، ونحن كحركة نطرق كل الأبواب لزيادة المساعدات”.

وفي حديثه عن المساعدات التي يحتاجها القطاع، قال خليل الحية: “غزة تحتاج يوميا مئات الشاحنات، وبمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على دخول المساعدات لغزة، فالاحتلال يضرب غزة بسلاحين القنابل والصواريخ، وكذلك سلاح الجوع”.

وأكد أن “هناك عائلات عديدة في غزة لا تجد شربة ماء، وعبر أسبوع التهدئة لم نتمكن من إدخال سوى 300 شاحنة إلى قطاع غزة، ونريد إدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً”.



وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، هدنة مؤقتة بين إسرائيل و”حماس”، تم خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين الطرفين، وإدخال مساعدات إغاثية قليلة، وكميات وقود محدودة إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

(وكالات)