حماس: لا نعرف الأحياء أو الأموات من المحتجزين في غزة 

القاهرة: قال عضو القيادة السياسية لحماس باسم نعيم إن الحركة “لا تعرف من هو حي (…) ومن هو ميت” من المحتجزين لديها منذ تشرين الأول/أكتوبر.

ومن القاهرة أوضح نعيم لوكالة فرانس برس “لا نعرف من هو بالضبط حي منهم ومن هو ميت سواء قتلوا بسبب القصف أو بسبب المجاعة”، وأضاف “هناك أسرى لدى مجموعات متعددة وفي أماكن متعددة”.

وقضية المحتجزين في صلب مفاوضات تجرى حاليا في القاهرة وترمي للتوصل إلى تهدئة في غزة بعد نحو خمسة أشهر على بدء الحرب.

وتسعى دول الوساطة، أي مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى التوصل لاتفاق قبل شهر رمضان الذي يحلّ في 10 آذار/مارس أو 11 منه.

وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تصر على أن تقدّم حماس قائمة بأسماء المحتجزين، الذين تقدر عددهم بمئة وثلاثين، وهي لم ترسل وفدا إلى القاهرة على العكس من حماس، لأن الحركة لم تقدّم هذه القائمة.

من جهتها تصر حماس على وقف كامل لإطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية قبل أي اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى.

وقال نعيم إن “المسألة المتعلقة بتفاصيل الأسرى لم تذكر في أية أوراق او اقتراحات يتم تداولها خلال عملية التفاوض”.

وشدّد على ضرورة “وقف النار” لتلبية “الطلب المتعلق بالأسماء والأعداد ووضعهم أحياء أم أموات”.

(أ ف ب)