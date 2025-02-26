حماس : لم نتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غزة: أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء عدم تلقيها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس قوله إن “إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى سيتم غدا بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثامين الإسرائيلية وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ” .

وأضاف أن “الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك ونحن ملتزمون معهم وحريصون على إتمام الاتفاق وتثبيته وإلزام الاحتلال به”.

وأشار إلى أنه ” لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتنا لها وجديتنا في المضي نحوها لإتمام كل مراحل الاتفاق”.

وكانت إسرائيل أخرت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي، متهمة حماس بتنظيم “استعراضات عسكرية مهينة للأسرى الإسرائيليين” أثناء عمليات التسليم السابقة.

( وكالات )