سياسة | عربي | فلسطين

حماس : لم نتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

26 - فبراير - 2025

حجم الخط
1

غزة: أعلنت حركة  حماس اليوم الأربعاء عدم تلقيها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس قوله إن “إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى سيتم غدا بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثامين الإسرائيلية وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ” .

وأضاف أن “الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك ونحن ملتزمون معهم وحريصون على إتمام الاتفاق وتثبيته وإلزام الاحتلال به”.

وأشار إلى أنه ” لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتنا لها وجديتنا في المضي نحوها لإتمام كل مراحل الاتفاق”.

وكانت إسرائيل أخرت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي، متهمة حماس بتنظيم “استعراضات عسكرية مهينة للأسرى الإسرائيليين” أثناء عمليات التسليم السابقة.

( وكالات )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 26, 2025 الساعة 2:14 م

    افهموا يا أحرار حماس أن عصابة النتن وسموتريتش وبنغفير لا تريد الخير لغزة العزة ورب العزة إنكم لمنصورون بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي طال الزمن أو قصر ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

وزير خارجية الكويت: خطط خليجية مشتركة لمساعدة سوريا
2 - يونيو - 2025
سوريا توقع اتفاقية طاقة بـ 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية 
29 - مايو - 2025
أردوغان للشرع: لا يمكن قبول احتلال إسرائيل وعدوانها على أراضي سوريا
24 - مايو - 2025
السلطات السورية تعلن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
17 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية