حماس: مجازر رفح الليلة استمرار لحرب الإبادة والتهجير القسري

غزة: قال عزت الرشق، القيادي في حركة حماس، إن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين “هذه الليلة في رفح راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري”، جاء ذلك وفق بيان لحركة حماس.

وأضاف الرشق” “إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يؤكد أن حكومة (بنيامين) نتنياهو تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي أقرت تدابير عاجلة لوقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة”.

وحمل إدارة بايدن “كامل المسؤولية مع حكومة نتنياهو عن مجزرة رفح بسبب الضوء الأخضر الذي أعطوه لنتنياهو أمس وما يوفروه له من دعم مفتوح لمواصلة حرب الإبادة”.

(الأناضول)