حماس: مجزرة دير البلح تؤكد انسلاخ العدو الإسرائيلي عن كل قيم الإنسانية

غزة: قالت حركة حماس اليوم السبت إن “المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في مدرسة السيدة خديجة بدير البلح، التي تضم الآلاف من النازحين، باستهدافه ساحة المدرسة ونقطة طبية ميدانية فيها بثلاث قنابل،هي جريمة وحشية تؤكد انسلاخ هذا العدو الإرهابي عن كل قيم الإنسانية، وتحديه المستمر لكافة قوانين الحروب التي تنص على حماية المدنيين”.

وأسفر الهجوم على المدرسة عن استشهاد العشرات من النازحين والمرضى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت حماس،في بيان أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا)على منصة إكس اليوم:”تواصل حكومة الاحتلال الإرهابية ارتكابها أفظع المجازر بحق المدنيين العزل، بدم بارد ودون أي رادع، وبالغطاء الإجرامي الذي توفره الإدارة الأمريكية، ودعمها المطلق لحرب الإبادة في قطاع غزة سياسيا وعسكريا، وتكبيل يد العدالة عن أخذ دورها في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الذين تخطوا كل حدود الفاشية”.

ودعت حماس جماهير الأمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى “الانتفاض والضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع والتدمير المستمرة في قطاع غزة”، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بـ “الخروج عن سياسة الصمت المريع والانتقال لخطوات جادة وفاعلة لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق المدنيين الأبرياء”.

وحمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه “المجازر” ضد النازحين والمدنيين، لافتا إلى أن تلك “المجازر” تأتي في ظل إسقاط جيش الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف حرب “الإبادة الجماعية و إيقاف شلال الدم” المتدفق في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 30 فلسطينيا على الأقل وإصابة 100 آخرين خلال غارة استهدفت مركزا طبيا ميدانيا داخل مدرسة تأوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

(وكالات)