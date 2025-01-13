سياسة | عربي | فلسطين

حماس: محادثات هدنة غزة أحرزت تقدما ونعمل على استكمال ما تبقى قريبا

13 - يناير - 2025

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القاهرة: قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة “المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا”.

في السياق، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لوكالة بلومبرغ نيوز اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

وأضاف أنه لا توجد ضمانات على موافقة الطرفين على هذا الاتفاق.

وذكر سوليفان خلال مقابلة مع بلومبرغ أن إدارة بايدن تتواصل مع فريق الرئيس المقبل دونالد ترامب بخصوص هذه المسألة.

(رويترز)

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