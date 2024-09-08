حماس: محمد الضيف بخير وما زال على رأس عمله

الدوحة: أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة، “بخير وهو على رأس عمله”.

وقال حمدان في تصريحات مع موقع “الجزيرة نت” نُشرت مقتطفات منه اليوم الأحد، إن “الأخ أبو خالد (محمد الضيف) بخير، وما زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة”.

وأضاف أن “كل ما نشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من القتال لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة”.

وأكد حمدان أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تحتاج إلى مبادرات جديدة من أجل التفاوض بشأنها، لأن كل المشاريع السابقة فشلت لعدم وجود ضمانة بأن تقبلها إسرائيل، مضيفا أن “الأيام القادمة ستكشف عن مفاجآت في الضفة الغربية لا يريدها الاحتلال، وأنها ستدق المسامير في نعشه”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا حقيقيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل قبول المقترحات الأمريكية التي سبق أن أعلنت حماس موافقتها عليها.

ونفى أن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بمعزل عن إسرائيل، وقال: “نحن سمعنا في الإعلام أن هناك حديثا أمريكيا عن صفقة مباشرة مع حركة حماس، لكن حتى اللحظة لم يكن هناك شيء عملي، فالأمريكيون لم يتصلوا بنا بشكل مباشر، ولا أرسلوا عبر الوسطاء شيئا من هذا القبيل”.

(د ب أ)