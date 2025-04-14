حماس مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل صفقة تبادل ووقف إطلاق النار والانسحاب من غزة

القاهرة: قال المسؤول في حماس طاهر النونو الإثنين إن الحركة الفلسطينيين مستعدة لإطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، الأحد في القاهرة، حيث تسعى حماس وقطر الدولتان الوسيطتان في مفاوضات الهدنة، إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لإنهاء الأزمة وتثبيت وقف النار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو “نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات”.

اتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته

واتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن “المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب”.

وشدد النونو على أن حماس “أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق”.

وقال إن “حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى”.

وأضاف أن “الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة”.

وقال مصدر مطلع إن وفد حماس “أنهى لقاءاته مع المسؤولين المصريين والقطريين، في القاهرة، من دون حصول تقدم حقيقي”.

وأفاد موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي الإثنين بأنه تم تقديم اقتراح جديد إلى حماس. وبموجب الاتفاق، ستفرج الحركة عن 10 محتجزين أحياء مقابل ضمانات أمريكية بأن تدخل إسرائيل في مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في 19 كانون الثاني/يناير وتضمنت عدة دفعات لتبادل المحتجزين والأسرى، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق.

من جهة ثانية قال النونو إن “سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحا للتفاوض” وتابع أن “بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال”.

(أ ف ب)