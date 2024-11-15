حماس مستعدة لوقف النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل

اسطنبول: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، أنها “مستعدة” للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، داعية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب “للضغط” على إسرائيل، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع المدمر ولبنان وسوريا.

يأتي هذا بعد نحو أسبوع على إعلان قطر تعليق وساطتها بين إسرائيل وحماس، ما أضعف الآمال المتدنية أساسا بشأن تحريك المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في القطاع الفلسطيني.

وقال باسم نعيم العضو في المكتب السياسي للحركة إن “حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال قُدم عرض يقضي بوقف اطلاق النار على ان تلتزم به دولة الاحتلال”، داعيا “الإدارة الأمريكية وترامب للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف العدوان والحرب على غزة والمنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

واضاف “نحن في حماس لم نتلقَّ أي اقتراح جديد وسندرس بايجابية أي عرض يقدم لنا”.

واوضح أن “حماس أبلغت الوسطاء أننا مع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه لنا يحقق وقفا نهائيا لاطلاق النار والانسحاب العسكري من قطاع غزة مع تمكين عودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الاسرى وادخال المساعدات الانسانية والإغاثية وإعادة الاعمار”.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنهاء الحروب في الشرق الأوسط.

(وكالات)