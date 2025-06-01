حماس: مستعدون للبدء في مفاوضات لحل نقاط الخلاف بشأن غزة

فلسطين: أعلنت حركة حماس، مساء الأحد، استعدادها للبدء فورا في جولة مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك غداة إعلان الحركة عن تسليمها للوسطاء ردها على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن قطاع غزة، فيما أعلن الأخير بجانب تل أبيب رفض ذلك الرد بشكل قاطع.

وقالت الحركة، في بيان نشر على منصة تلغرام، اليوم: “نرحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة”.

وأكد البيان استعداد الحركة “للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كاملٍ لقوات الاحتلال”.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت مصر وقطر عن تطلعهما إلى سرعة التوصل لهدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، لـ60 يوما، تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

(الأناضول)