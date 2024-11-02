حماس: مقترحات الهدنة التي لا تتضمن وقف الحرب “ذر للرماد في العيون”

غزة: قالت حركة حماس، السبت، إن مقترحات الهدنة لعدة أيام هي “ذر للرماد في العيون” إذ لا تتضمن وقفا للحرب ولا انسحابا إسرائيليا من غزة ولا عودة للنازحين، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم المفاوضات كغطاء لاستمرار عدوانه.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة في بيان: “مقترحات الهدنة لبضعة أيام لذر الرماد في العيون، فهي لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا ولا عودة للنازحين”.
وأضاف: “نتعامل بإيجابية مع أية مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة”.
وتابع: “(رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه”.
ولفت إلى أن “لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية متواصلة في لبنان، كما هي في غزة”.
والثلاثاء، أعلنت حركة “حماس”، أنها استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
في السياق، قالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن جهود الوساطة مستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في التوصل لاتفاق.
(الأناضول)
تحية لأحرار حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا وألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعامودي وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أسود فلسطين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸🔥🐒🚀
لنضع النقاط فوق الحروف. ، العدو غير معني أبدا بوقف إطلاق النار ، وإطلاق سراح المحتجزين بيد حماس ،، ليس من أولياته ،بعلنها صباحا ومساء وجهارا انه لا وقف لإطلاق النار اوبالاحرى لوقف الإبادة والمجازر. الأ بعد تحقيق النصر النهائي. ؟ اي بعد اقتلاع حماس عسكريا وسياسيا من غزه. ومن يجبره على الانسحاب من القطاع إعطاء فرص لحماس لإعادة تموضعها وترتيب نفسها ثم تعودالتهديدات لمستوطنات غلاف غزة إلى المربع الاول ليس هم من هذه السذاجه ، بل انهم يرسمون لتهجير أهالي غزه بجعل حياتهم جحيما لا يطاق ومن ثم العودة للاستيطان؟