سياسة | عربي | فلسطين

“حماس”: مقترح وزير إسرائيلي دعم الاستيطان “استمرار للعدوان”

29 - نوفمبر - 2023

وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش,

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غزة: قالت حركة “حماس”، الأربعاء، إن مقترح وزير المالية الإسرائيلي تخصيص ميزانيات ضخمة لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية “استمرار للعدوان ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.
وأفادت الحركة في بيان، بأن “مقترح تعزيز الاستيطان في أراضينا المحتلة بالضفة الغربية، يعدُّ استمراراً للعدوان الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.
وتابعت: “كما أنه يعتبر “استهتاراً بكل القوانين والمواقف الدولية الرّافضة والمجرّمة للاستيطان”.
ولفتت الحركة إلى أن “استمرار حكومة الاحتلال في توسيع مشاريعها الاستيطانية على أراضينا المحتلة، يستدعي موقفاً دولياً حازما وجادا في تجريمها ووقفها”.
وأكدت أن “تلك السياسات الاحتلالية تصب الزيت على النار، وستتحطّم على صخرة صمود شعبنا ومقاومتنا الباسلة”.

(وكالات)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 13, 2024 الساعة 4:20 م

    هل يستحق هذا المجنون الرد على جنونه …؟

    رد

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