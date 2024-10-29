حماس: منفتحون على مناقشة أي اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل- (فيديو)

غزة: قال سامي أبو زهري القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تدرس مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة لكنه أكد مجددا أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع.

وأضاف أبو زهري أن الحركة أكدت أنها “منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وكذلك انسحاب الاحتلال من كل القطاع”.

وقال أيضا إن الاتفاق يجب أن يؤدي إلى “رفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا وإعاده الإعمار وإنجاز صفقة جدية للأسرى”.

ولم يشر بيان أبو زهري إلى أي تغيير في الشروط الواضحة التي تتمسك بها الحركة. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس.

سامي أبو زهري: العدو يواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة خاصة في الشمال#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/0PIHlj2OnC — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 29, 2024

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي إن قطر ستعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “حتى اللحظة الأخيرة” قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأنصاري “لا نتوقع أي نتيجة سلبية للانتخابات على عملية الوساطة نفسها. نعتقد أننا نتعامل مع مؤسسات، وفي بلد مثل الولايات المتحدة فإن المؤسسات مهتمة بإيجاد حل لهذه الأزمة”.

(رويترز)