حماس: مواصلة إغلاق معابر غزة يؤكد تهرب نتنياهو من التزاماته

غزة: أكدت حركة حماس، الاثنين، أن استمرار إسرائيل في إغلاق معابر غزة وفرض الحصار والتجويع والتعطيش على أكثر من مليونَي مواطن، يُعد دليلاً صارخًا على إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التهرب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت في بيان عبر منصة تلغرام إلى أن هذه الإجراءات تعكس عدم اكتراث حكومة نتنياهو لحياة أسراها المحتجزين في غزة، واستهتارها بالقوانين الدولية والإنسانية.

وقالت حماس إن إسرائيل تصاعد من جرائمها التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ، مشيرة إلى أن “عدد الشهداء ارتفع منذ الاتفاق إلى قرابة 160 شهيدًا”.

وأكدت أن استمرار إسرائيل في إغلاق معابر غزة وفرض الحصار والتجويع والتعطيش على أكثر من مليونَي مواطن، يُعد دليلاً صارخًا على إصرار نتنياهو على التهرب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي نداء عاجل، طالبت حماس الوسطاء “الضامنين” لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم.

كما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فورية لكسر الحصار عن غزة وإنهاء “جرائم” التجويع.

(الأناضول)