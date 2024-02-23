حماس: مواقف إسرائيل وردودها في مفاوضات وقف إطلاق النار “سلبية”- (فيديو)

بيروت: وصفت حركة “حماس”، الجمعة، مواقف إسرائيل من المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة ووقف إطلاق النار بأنها “سلبية”.
وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، إن “مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية، وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل التوصل لاتفاق، ولا يهمه الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، بل هي ورقة يستخدمها لتحقيق أهدافه”.
وأردف حمدان أن “نتنياهو يُحَمِّل وفده أي مفاوضات قادمة بأربعة لاءات: لا وقف للعدوان، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية”.
واعتبر أن “أهداف نتنياهو، الخاصة والشخصية، ومن يقف خلفه مجموعة المستوطنين المتطرفين الذين يشكّلون عماد حكومته الفاشية، تصادم جميع المبادرات والمواقف المطروحة”.
وأشار حمدان إلى أن حركته “تعاملت بروح إيجابية مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، وانطلقت في مواقفها من أولوياتها الواضحة في وقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء معاناتهم الإنسانية، التي سببتها آلة القتل والدمار الصهيونية، وحرية حركة شعبنا وعودتهم إلى بيوتهم ومناطقهم في شمال القطاع، وفي كل مناطقه، وضرورة الإغاثة العاجلة والإيواء وبدء الإعمار”.
ولفت إلى أن “إصرار حكومة نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة، دون مبالاة حتى بمقتل المزيد من الأسرى (الإسرائيليين) لدى المقاومة، تحت القصف الهمجي الصهيوني، لن توقفها مجرد أفكار ومبادرات، بل يستدعي مواقف حازمة وإجراءات عملية لإنهاء العدوان، والاستجابة لحقوق شعبنا وصولاً لإنهاء الاحتلال”.
واعتبر حمدان أن حكومة نتنياهو “التي ترى في إطالة زمن الحرب، هدفاً أساسياً، للهروب من استحقاقات مرحلة ما بعد العدوان؛ لا زالت تتبنى موقفاً متعنّتاً من المطالب العادلة التي تقدّمت بها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها وقف العدوان وعودة النازحين وإيوائهم، ورفع الحصار لإعمار ما دمره العدوان الصهيوني”.
وأردف أن ذلك “يستدعي من المجتمع الدولي والدول المعنية، تشخيصاً سليماً للموقف الحالي”.
“مواقف الاحتلال الإسرائيلي وردوده على الوسطاء لا زالت سلبية وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل إلى اتفاق”
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان#فلسطين_المحتلة #غزة#الميادين#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/HPrAoxNR2D
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 23, 2024
وجاءت تصريحات حمدان تزامنا مع بدء اجتماعات باريس لبحث التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، بحضور وفدي حركة حماس وإسرائيل، ومشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وتهدف الاجتماعات إلى التوصل لتهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
(الأناضول)
بسبب تعنت غطرسة الإرهابي الفاشي الدموي بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥
طبعا سلبية، الاحتلال له أطماع في الأرض…وبما أن القضية الفلسطينية اليوم لم تعد تهم الحكومة المصرية ولا الحكومة السعودية ولا قدرة للأردن دون سوريا والعراق، فإن الاحتلال الغربي سوف يبذل النفس والنفيس لاحتلال غزة …خاصة وأن مصر وكأن الأمر لايعنيها، فغزة كانت دوما تستنجد بمصر، أما اليوم فهل مصر تملك جيشا أو حتى حكومة مستقلة عن الاحتلال الغربي وعملائه…
لا تحمل مصر أخطاء الاخرين ومصر لديها مشاكلها الخاصة بها. أين بقية العرب. مصر تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب ادخال المساعدات الدولية وخروج الجرحي كما أن معظم المساعدات تأتي من مصر. ولا تنسي إن مصر لها اتفلقيه سلام منذ ٤٠ عاما ومصر بلد سلام ولا تسعي للحرب إلا في حاله إن تعدت اسراءيل. المصريون في مشكله اقتصاديه كبيره ومصر لا تستطيع وحدها. الدول العربية بها قواعد عسكريه امريكيه وغربيه. ومصر كلنا يعرف إنها مستهدفه في جيشها واقتصادها.
الي الاستاذ المحترم مصري مصري مصري …. اردت اذكرك فقط من الفرات الي النيل … اردت ان اذكر الجميع هذه المقاومة الفلسطينية هي دفاع علي كل الوطن العربي … و أعاهدك و أعاهد كل العرب لو لا قدر الله احتلوا غزة العزة وانتهت المقاومة فان الأردن و مصر هم قادمون