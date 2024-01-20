سياسة | عربي | فلسطين

حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد “وهم”

منذ ساعة واحدة

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قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، ووصفتها بأنها “وهم”، “لا ينطلي” على الفلسطينيين.

وأعلن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في بيان أن “بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية… لا ينطلي على شعبنا”.

قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيّين الجمعة “ما زال الرئيس يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب الكثير من العمل الشاقّ”.

ودعت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل، الدولة العبرية إلى الحد من عدد الضحايا المدنيين، وكررت دعمها لإقامة دولة فلسطينية (وأنماطها)، وهو ما ترفضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف الرشق في بيانه السبت أن “بايدن شريك كامل في حرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيراً”.

وقال إن “هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم”.

(أ ف ب)

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