حماس: مواقف واشنطن من محاكمة إسرائيل “استخفاف” بالقانون الدولي

غزة: قالت حركة حماس، الأربعاء، إن المواقف الأمريكية من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بمثابة “استخفاف” بالقانون الدولي.

وقالت الحركة في بيان، إن “المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الصهيوني، للنظر في جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة؛ هي استخفاف بالقانون الدولي”.

وأضافت أن المواقف الأمريكية في هذا الشأن هي “محاولة لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها، في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع”.

وفي السياق، دعت حماس “الإدارة الأمريكية مجددا إلى التوقف عن سياساتها التي تطيل أمد العدوان، والإبادة المرتكبة في قطاع غزة”، بحسب المصدر ذاته.

وطالبت الحركة الفلسطينية الولايات المتحدة “بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الإجرامي، والكف عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيوني.

(الأناضول)